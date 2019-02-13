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13.02.2019, 16:27

Заказчик убийства Гандзюк: Мангер назвал имя и боится за жизнь

Заказчик убийства Гандзюк: Мангер назвал имя и боится за жизнь - Фото
Владислав Мангер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Подозреваемый Владислав Мангер считает, что целью убийства Гандзюк была дискредитация полиции Херсонской области

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Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, которого подозревают в заказе убийства местной общественной активистки Екатерины Гандзюк, заявил, что ее убийство заказал генерал СБУ Даниил Доценко. Такое заявление он сделал в судебном заседании, передает корреспондент LIGA.net.

"Я считаю что Доценко организовал нападение на Гандзюк с целью дискредитации полиции Херсонской области. А когда стало ясно, что нападение имеет тяжелые последствия, было принято решение о ее физическом уничтожении", - сказал он.

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Мангер также заявил, что опасается за свою жизнь и предупредил, что совершать самоубийство не планирует.

Он добавил, что, по его информации, Гандзюк сотрудничала с СБУ и "находилась в прямом подчинении генерала СБУ Даниила Доценко". Мангер также отметил, что в личных беседах Доценко говорил ему о своей ненависти к партии ВО Батькивщина, Юлии Тимошенко и намерении уничтожить партию на территории Херсонской области. 

Генерал-майор Доценко руководил СБУ в Херсонской области в 2016-2018 годах, до этого руководил управлением СБУ по Крыму (расположенном в Херсоне), сейчас работает руководителем департамента защиты национальной государственности СБУ. 

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31 июля 2018 года неизвестный плеснул серной кислотой в лицо советнице мэра Херсона, общественной активистке Екатерине Гандзюк. 4 ноября она умерла. Этот уголовный процесс стал самым резонансным в Украине во второй половине 2018 года и начале 2019-го.

Родные и друзья Гандзюк заявили, что главный подозреваемый в организации убийства Алексей Левин (по данным СМИ, является криминальным авторитетом по кличке "Москал") якобы сотрудничал с главой облсовета Владиславом Мангером. Последний это опровергает. Помимо Мангера они считают, что среди подозреваемых - глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев и его зам Евгений Рищук. Они также отрицают подобную связь. Ее не видят также и в ГПУ.

11 февраля Мангеру сообщили о подозрении в заказе убийства. Ему избирают меру пресечения.

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Теги: суд, убийство, юлия тимошенко, Батькивщина, заказчик, Екатерина Гандзюк, владислав мангер, Даниил Доценко
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