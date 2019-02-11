Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Ганздюк

Владислав Мангер (скриншот из видеозаписи)

Руководителю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявлено подозрение в организации убийства местной общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом, выложив фото документа, сообщил в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

"Гражданину Мангеру В. М. объявлено подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк", - лаконично подписал скан глава ГПУ.

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31 июля 2018 года неизвестный плеснул серной кислотой в лицо советнице мэра Херсона Екатерине Гандзюк. 4 ноября она умерла. Полиция переквалифицировала уголовное производство в умышленное убийство. 5 ноября ГПУ объединила два уголовных дела по умышленному убийству Гандзюк в одно: его ведет СБУ.

В конце года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствию "известен заказчик", и что его имя будет названо, когда соберут достаточно доказательств.

Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства якобы сотрудничал с топ-чиновниками области Владиславом Мангером и Андреем Гордеевым. Помимо Мангера друзья Гандзюк считают подозреваемыми главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его зама Евгения Рищука.

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