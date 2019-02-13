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13.02.2019, 15:09

Дело Гандзюк: обвинение просит закрыть суд, чтобы изучить улики

Дело Гандзюк: обвинение просит закрыть суд, чтобы изучить улики - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Адвокаты подозреваемого в заказе убийства общественной активистки Владислава Мангера - против закрытого заседания

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Прокуратура просит закрыть суд по главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в заказе убийства местной общественной активистки Екатерины Гандзюк, чтобы просмотреть на заседании диск с показаниями фигурантов Игоря Павловского и Сергея Торбина. Об этом представители обвинения заявили на суде, передает корреспондент LIGA.net.

Павловский - на то время помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука в Херсонской области. Торбин - предполагаемый организатор нападения на Гандзюк.

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Адвокаты Мангера потребовали исследования дисков на открытом заседании.

По их словам, вчера прокуроры не просили закрыть заседание, хотя суд планировал рассматривать протоколы допросов, расшифрованных с этого диска.

"Или данные протоколов и диска расходятся, или ходатайство безосновательно", - заявил адвокат подозреваемого Дмитрий Ильченко.

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31 июля 2018 года неизвестный плеснул серной кислотой в лицо советнице мэра Херсона, общественной активистке Екатерине Гандзюк. 4 ноября она умерла. Этот уголовный процесс стал самым резонансным в Украине во второй половине 2018 года и начале 2019-го.

Родные и друзья Гандзюк заявили, что главный подозреваемый в организации убийства Алексей Левин (по данным СМИ, является криминальным авторитетом по кличке "Москал") якобы сотрудничал с главой облсовета Владиславом Мангером. Последний это опровергает. Помимо Мангера они считают, что среди подозреваемых - глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев и его зам Евгений Рищук. Они также отрицают подобную связь. Ее не видят также и в ГПУ.

11 февраля Мангеру сообщили о подозрении в заказе убийства. Ему избирают меру пресечения.

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Теги: убийство, игорь павловский, Екатерина Гандзюк, сергей торбин, владислав мангер, улики
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