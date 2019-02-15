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15.02.2019, 12:57

Генпрокуратура обжалует возможность внесения залога для Мангера

Генпрокуратура обжалует возможность внесения залога для Мангера - Фото
Владислав Мангер (фото — Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Преступление, в котором подозревают главу Херсонского облсовета, предусматривает наказание в виде пожизненного заключения, подчеркнули у Юрия Луценко

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Генпрокуратура обжалует в Киевском апелляционном суде сегодняшнее ночное решение Шевченковского райсуда о том, что фигурант дела об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк Владислав Мангер может выйти под залог. Об этом у себя в Facebook сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

По ее словам, "неприемлемо" давать возможность выйти под залог человеку, который подозревается в заказе столь жестокого убийства.

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"Ведь преступление, которое инкриминируется главе Херсонского облсовета Мангеру, совершенное с применением насилия и которое стало причиной гибели человека, относится к категории особо тяжких и предусматривает наказание в виде пожизненного заключения", - подчеркнула Сарган.

Читайте мнение: Херсонская банда. Кто ответит за убийство Гандзюк

31 июля 2018 года неизвестный плеснул серной кислотой в лицо советнице мэра Херсона, общественной активистке Екатерине Гандзюк. 4 ноября она умерла. Уголовный процесс стал самым резонансным в Украине во второй половине 2018 года и начале 2019-го.

Родные и друзья Гандзюк заявили, что главный подозреваемый в организации убийства Алексей Левин (по данным СМИ, является криминальным авторитетом по кличке "Москал") якобы сотрудничал с главой облсовета Владиславом Мангером. Последний это опровергает. Помимо Мангера они считают, что среди подозреваемых - глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев и его зам Евгений Рищук. Они также отрицают подобную связь. Ее не видят также и в ГПУ.

11 февраля ГПУ сообщила Мангеру о подозрении в заказе убийства. Меру пресечения ему избирали почти четыре дня. 13 февраля он внезапно заявил, что это убийство заказал генерал СБУ Даниил Доценко. В Службе назвали обвинения "абсурдными" и "клеветой".

В ночь на 15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с возможностью выйти под залог 2,497 млн грн.

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Теги: убийство, юрий луценко, залог, апелляция, лариса сарган, Екатерина Гандзюк, владислав мангер
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