Суд избрал меру пресечения Мангеру

Владислав Мангер (фото — Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Арест с правом внесения залога — такое решение принял судья Шевченковского районного суда Киева Александр Кипчарский по председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в заказе убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Сумма залога составила 2 млн 497 тысяч гривень. Защита подозреваемого в лице Дмитрия Ильченко заявила, что у него нет таких денег и их "придется брать взаймы".

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Мангер был арестован в зале суда до 3 марта.

Прокуроры просили для него арест без возможности залога до 3 марта, потому как у Мангера якобы есть дом в Вене, куда он может сбежать. Как пояснила LIGA.net прокурор Виктория Калита, именно до этой даты продлен период досудебного следствия.

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Адвокаты главы Херсонского облсовета заявили, что риски бегства или препятствия расследованию отсутствуют. По мнению защиты, достаточно будет личных обязательств Мангера.

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31 июля 2018 года неизвестный плеснул серной кислотой в лицо советнице мэра Херсона, общественной активистке Екатерине Гандзюк. 4 ноября она умерла. Уголовный процесс стал самым резонансным в Украине во второй половине 2018 года и начале 2019-го.

Родные и друзья Гандзюк заявили, что главный подозреваемый в организации убийства Алексей Левин (по данным СМИ, является криминальным авторитетом по кличке "Москал") якобы сотрудничал с главой облсовета Владиславом Мангером. Последний это опровергает. Помимо Мангера они считают, что среди подозреваемых - глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев и его зам Евгений Рищук. Они также отрицают подобную связь. Ее не видят также и в ГПУ.

11 февраля ГПУ сообщила Мангеру о подозрении в заказе убийства. Меру пресечения ему избирали почти четыре дня. 13 февраля он внезапно заявил, что это убийство заказал генерал СБУ Даниил Доценко. В Службе назвали обвинения "абсурдными" и "клеветой".