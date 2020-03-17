Дело Гандзюк. Суд взял под стражу подозреваемого Левина

Сегодня, 17 марта, Печерский суд Киева взял под стражу до 2 апреля без возможности внесения залога Алексея Левина (Москаленко) – подозреваемого в организации нападения на Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает hromadske.
Заседание проходило только с участием сторон дела из-за угрозы распространения в Украине коронавируса.
Следствие просило взять под стражу Левина подчеркивая риски побега подозреваемого, давления на свидетелей, других фигурантов дела, а также уничтожения вещественных доказательств.
Адвокат Левина Игорь Мокин просил отпустить подзащитного под ночной домашний арест или личное обязательство.
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