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Дело Гандзюк. Суд взял под стражу подозреваемого Левина

Дело Гандзюк. Суд взял под стражу подозреваемого Левина - Фото
Екатерина Гандзюк (фото - личный Facebook)
17.03.2020, 21:41

Суд взял под стражу подозреваемого в организации нападения на Екатерину Гандзюк Алексея Левина

Сегодня, 17 марта, Печерский суд Киева взял под стражу до 2 апреля без возможности внесения залога Алексея Левина (Москаленко) – подозреваемого в организации нападения на Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает hromadske.

Заседание проходило только с участием сторон дела из-за угрозы распространения в Украине коронавируса.

Следствие просило взять под стражу Левина подчеркивая риски побега подозреваемого, давления на свидетелей, других фигурантов дела, а также уничтожения вещественных доказательств.

Адвокат Левина Игорь Мокин просил отпустить подзащитного под ночной домашний арест или личное обязательство.

  • 4 ноября 2018 года Гандзюк скончалась от ожогов более 30% тела. 31 июля того же года ее облили серной кислотой.
  • С 19 августа 2018 года Левин скрывался за границей. В мае 2019-го Шевченковский райсуд Киева заочно его арестовал.
  • 22 февраля в Болгарии суд Бургаса разрешил экстрадицию Левина в Украину.
  • 16 марта Левина доставили в Киев.

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Медведева Наталия
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