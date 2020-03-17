Дело Гандзюк. Суд взял под стражу подозреваемого Левина

Екатерина Гандзюк (фото - личный Facebook)

Сегодня, 17 марта, Печерский суд Киева взял под стражу до 2 апреля без возможности внесения залога Алексея Левина (Москаленко) – подозреваемого в организации нападения на Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает hromadske.

Заседание проходило только с участием сторон дела из-за угрозы распространения в Украине коронавируса.

Следствие просило взять под стражу Левина подчеркивая риски побега подозреваемого, давления на свидетелей, других фигурантов дела, а также уничтожения вещественных доказательств.

Адвокат Левина Игорь Мокин просил отпустить подзащитного под ночной домашний арест или личное обязательство.

4 ноября 2018 года Гандзюк скончалась от ожогов более 30% тела. 31 июля того же года ее облили серной кислотой

С 19 августа 2018 года Левин скрывался за границей. В мае 2019-го Шевченковский райсуд Киева заочно его арестовал.

22 февраля в Болгарии суд Бургаса разрешил экстрадицию Левина в Украину.

16 марта Левина доставили в Киев.

Читайте также: Дело Гандзюк. В СБУ говорят о нескольких заказчиках убийства