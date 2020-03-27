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"Почему вы молчите?" Отец Гандзюк написал Зеленскому из-за действий Венедиктовой

"Почему вы молчите?" Отец Гандзюк написал Зеленскому из-за действий Венедиктовой - Фото
Екатерина Гандзюк (фото - личный Facebook)
27.03.2020, 21:14

Отец Гандзюк обратился к президенту Зеленскому из-за действий генпрокурора Венедиктовой в отношении дела об убийстве ее дочери

Отец херсонской активистки Екатерины Гандзюк обратился к президенту Владимиру Зеленскому в связи с действиями, которые предприняла новый генпрокурор Ирина Венедиктова в отношении расследования убийства его дочери. Об этом Виктор Гандзюк написал в Facebook.

Виктор Гандзюк заявил, что новый генпрокурор "начинает работу со лжи", касающейся дела об убийстве его дочери, назвал это позором и сказал, что не может и не будет молчать по этому поводу.

"Почему я должен молчать, когда читаю ложь, что новый генпрокурор ничего не забирала, если я вижу официальный документ, Венедиктова назначила нового куратора по этому делу?" – написал Гандзюк.

По его словам, у нового куратора "нет времени разбираться в сотнях фамилий криминального ОПГ, которое годами убивало людей на Херсонщине".

Отец Гандзюк напомнил Зеленскому, что тот лично обещал ему результат, а теперь его "протеже за один день делает этот результат еще на месяцы вперед недостижимым".

"Меня только волнует вопрос, почему весь день молчите вы?" – обратился к Зеленскому Гандзюк.

  • Сегодня Виктор Трепак заявил, что уходит в отставку с должности заместителя генпрокурора. 
  • Венедиктова, комментируя отстранение Трепака от дела об убийстве Гандзюк, заявила, что группа прокуроров по делу остается неизменной, а департамент надзора за специальными органами правопорядка переходит под руководство ее нового зама Алексея Симоненко. 

Читайте также: Замгенпрокурора Трепак объяснил причину своего рапорта об отставке

Медведева Наталия
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Екатерина Гандзюк Ирина Венедиктова Владимир Зеленский виктор гандзюк
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