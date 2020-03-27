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"Я подал заявление. Уже нет смысла". Трепак подтвердил, что уходит в отставку

"Я подал заявление. Уже нет смысла". Трепак подтвердил, что уходит в отставку - Фото
Трепак
27.03.2020, 16:26

Замгенпрокурора Виктор Трепак подтвердил, что уходит в отставку

Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак подтвердил, что уходит в отставку. Об этом он сообщил в эксклюзивном комментарии LB.ua.

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"Да, это правда. Я подал заявление. Уже нет смысла просто. Работаю до понедельника", - сказал Трепак.

Отмечается, что более расширенная позиция Трепака по этому вопросу ожидается в ближайшее время.

Трепак – участник боевых действий на Донбассе, с 2015 по 2016 год занимал должность первого замглавы СБУ – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

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  • 28 мая 2016 года Трепак передал в НАБУ материалы из "черной бухгалтерии" Партии регионов, которые доказывали тотальную коррупцию и связь между руководителями высших эшелонов власти.
  • 8 октября 2019 года Руслан Рябошапка назначил Трепака заместителем генпрокурора.
  • Сегодня, 27 марта, генпрокурор Ирина Венедиктова, комментируя отстранение Трепака от дела об убийстве Гандзюк, заявила, что группа прокуроров по делу остается неизменной, а департамент надзора за специальными органами правопорядка переходит под руководство ее нового зама Алексея Симоненко. 
Медведева Наталия
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