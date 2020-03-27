"Я подал заявление. Уже нет смысла". Трепак подтвердил, что уходит в отставку

Трепак

Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак подтвердил, что уходит в отставку. Об этом он сообщил в эксклюзивном комментарии LB.ua.

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"Да, это правда. Я подал заявление. Уже нет смысла просто. Работаю до понедельника", - сказал Трепак.

Отмечается, что более расширенная позиция Трепака по этому вопросу ожидается в ближайшее время.

Трепак – участник боевых действий на Донбассе, с 2015 по 2016 год занимал должность первого замглавы СБУ – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

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