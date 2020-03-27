Генпрокурор Венедиктова выбрала себе замов: кто они

Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба ГБР)

Андрей Любович и Алексей Симоненко стали новыми заместителями генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Согласно декларациям на сайте НАПК, Любович в 2015-2016 годах был прокурором Донецкой области. 6 марта подал декларацию за 2019 год на должность прокурора отдела Житомирской областной прокуратуры.

Любович владеет квартирой в почти 190 квадратных метров в поселке Авиаторское под Днепром и парковочным местом. В его собственности два автомобиля Volvo, одна Honda и ВАЗ. У жены - Mini Cooper за 789 000 гривень. В 2019 году он и его жена заработали по почти 1 млн гривень каждый, занимаясь предпринимательской деятельностью. Еще почти 500 000 они заработали на продаже движимого имущества.

Читайте также: Венедиктова подала в суд на Центр противодействия коррупции и Украинскую правду

Алексей Симоненко работал офицером в СБУ до 30 марта 2019-го. В январе этого года подавал декларацию как кандидат на должность заместителя директора ГБР – тогда Бюро возглавляла Венедиктова.

У Симоненко из недвижимого имущества есть земельный участок под Киевом площадью 25 000 квадратных метров, за 2018 год заработал 126 842 гривень зарплаты. У Симонено есть финансовое обязательство перед неким Коломийцем Владимиром Владимировичем, у которого он в 2008 году одолжил 8 млн гривень.

У его жены есть три земельных участка общей площадью около 5500 квадратных метров, квартира в Киеве и дом на 640 квадратных метров в Киевской области. Единственным автомобилем в семье, Mercedes S-Coupe 400 2016 года выпуска, также владеет жена. За прошлый год она заработала 1 075 000 гривень. На ее счетах – более 4 млн гривень.

5 марта Рада отправила в отставку с должности генпрокурора Руслана Рябошапку 17 марта Венедиктову назначили генеральным прокурором Украины.

Читайте также: Венедиктова поддержала введение штрафов для медиа