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Первым замглавы ГБР официально стал экс-адвокат Януковича Бабиков

Первым замглавы ГБР официально стал экс-адвокат Януковича Бабиков - Фото
Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба ГБР)
20.01.2020, 22:47

Заместителем главы ГБР стал Александр Соколов

Бывший адвокат беглого экс-президента Виктора Януковича Александр Бабиков назначен первым заместителем директора Государственного бюро расследований. Соответствующая информация обнародована на сайте ГБР.

Заместителем главы ГБР стал Александр Соколов.

Сегодня и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова сообщила, что комиссия по отбору завершила работу, кандидаты на должности заместителей прошли проверку, а приказы об их назначении подписаны.

Информация о возможном назначении Бабикова появлялась ранее. 15 января общественная организация Семьи Героев Небесной сотни выступила против назначения Бабикова из-за конфликта интересов, написав открытое письмо президенту, спикеру парламента, генпрокурору, и.о. главы ГБР и Комиссии по отбору кандидатов на должности в Бюро.

16 января фракция ВР Голос призвала народных депутатов отреагировать на планы назначить экс-адвоката Януковича заместителем председателя ГБР.

Венедиктова в своем обращении заверила, что конфликта интересов не будет, а критика назначения Бабикова является "манипуляцией".

  • 24 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон о ГБР, который изменяет его правовой статус, организационную и территориальную структуру, численность аппарата, основания для привлечения сотрудников к ответственности.
  • 27 декабря Роман Труба был уволен с должности главы ГБР, временным исполняющим обязанности назначена Ирина Венедиктова.
  • 29 декабря в ГБР объявили конкурс на заместителей директора бюро.

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гбр Ирина Венедиктова Александр Соколов Александр Бабиков
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