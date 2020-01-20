Первым замглавы ГБР официально стал экс-адвокат Януковича Бабиков

Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба ГБР)

Бывший адвокат беглого экс-президента Виктора Януковича Александр Бабиков назначен первым заместителем директора Государственного бюро расследований. Соответствующая информация обнародована на сайте ГБР.

Заместителем главы ГБР стал Александр Соколов.

Сегодня и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова сообщила, что комиссия по отбору завершила работу, кандидаты на должности заместителей прошли проверку, а приказы об их назначении подписаны.

Информация о возможном назначении Бабикова появлялась ранее. 15 января общественная организация Семьи Героев Небесной сотни выступила против назначения Бабикова из-за конфликта интересов, написав открытое письмо президенту, спикеру парламента, генпрокурору, и.о. главы ГБР и Комиссии по отбору кандидатов на должности в Бюро.

16 января фракция ВР Голос призвала народных депутатов отреагировать на планы назначить экс-адвоката Януковича заместителем председателя ГБР.

Венедиктова в своем обращении заверила, что конфликта интересов не будет, а критика назначения Бабикова является "манипуляцией".

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