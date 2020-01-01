В ГБР объявили конкурс на замов главы Бюро

Ирина Венедиктова (Фото: ГБР/Facebook)

В Государственном бюро расследований объявили конкурс на должности первого заместителя и двух заместителей директора ГБР Ирины Венедиктовой.



Отмечается, что документы от кандидатов, желающих принять участие в конкурсе принимаются с 9:00 30 декабря 2019-го до 18:00 3 января 2020 года включительно.

Для получения информации об участии в конкурсе нужно с главной страницы сайта ГБР перейти во вкладку "Команда", а потом - во вкладку "Объявление о конкурсе".

17 октября Рада приняла законопроект о реформе ГБР в первом чтении.

3 декабря Рада проголосовала за реформу ГБР во втором чтении и в целом.

24 декабря Зеленский подписал закон о ГБР, который изменяет его правовой статус, организационную и территориальную структуру, численность аппарата, основания для привлечения сотрудников к ответственности.

27 декабря Роман Труба был уволен с должности главы ГБР, веременным исполняющим обязанности назначена Ирина Венедиктова

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