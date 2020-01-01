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В ГБР объявили конкурс на замов главы Бюро

В ГБР объявили конкурс на замов главы Бюро - Фото
Ирина Венедиктова (Фото: ГБР/Facebook)
01.01.2020, 16:42

Прием документов кандидатов – с 30 декабря до 3 января

В Государственном бюро расследований объявили конкурс на должности первого заместителя и двух заместителей директора ГБР Ирины Венедиктовой.

Отмечается, что документы от кандидатов, желающих принять участие в конкурсе принимаются с 9:00 30 декабря 2019-го до 18:00 3 января 2020 года включительно.

Для получения информации об участии в конкурсе нужно с главной страницы сайта ГБР перейти во вкладку "Команда", а потом - во вкладку "Объявление о конкурсе".

  • 17 октября Рада приняла законопроект о реформе ГБР в первом чтении.
  • 3 декабря Рада проголосовала за реформу ГБР во втором чтении и в целом.
  • 24 декабря Зеленский подписал закон о ГБР, который изменяет его правовой статус, организационную и территориальную структуру, численность аппарата, основания для привлечения сотрудников к ответственности.
  • 27 декабря Роман Труба был уволен с должности главы ГБР, веременным исполняющим обязанности назначена Ирина Венедиктова.

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