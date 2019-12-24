Зеленский подписал закон о ГБР, по нему будет уволен Роман Труба

Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский подписал закон о Государственном бюро расследований. Статус "возвращен с подписью президента" сегодня, 24 декабря, появился в карточке закона на сайте Верховной Рады.

Закон изменяет правовой статус ГБР, его организационную и территориальную структуру, численность аппарата бюро, основания для привлечения сотрудников ГБР к дисциплинарной ответственности. Отменяется конкурс на должности первого заместителя и заместителя директора ГБР, передав ему право самому назначать заместителей.

В связи со значительными изменениями в работе бюро, после вступления закона в силу будут уволены директор ГБР Роман Труба и его заместители.

Также вступление закона о ГБР в силу разблокирует следствие по делам Майдана.