Верховная Рада приняла реформу ГБР

Верховная Рада приняла законопроект №2116 о реформе Государственного бюро расследований во втором чтении.
"За" проголосовали 250 депутатов, "против" - 9, воздержались 113.
Изменения коснутся правового статуса ГБР, организационной и территориальной структуры бюро, численности его аппарата, оснований для привлечения сотрудников ГБР к дисциплинарной ответственности. Предлагается отменить конкурс на должности первого заместителя и заместителя директора ГБР, передав ему право самому назначать заместителей.
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