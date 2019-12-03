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Верховная Рада приняла реформу ГБР

Верховная Рада приняла реформу ГБР - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
03.12.2019, 12:07

Законопроект увеличит численность сотрудников бюро и расширит полномочия его директора

Верховная Рада приняла законопроект №2116 о реформе Государственного бюро расследований во втором чтении.

"За" проголосовали 250 депутатов, "против" - 9, воздержались 113.

Изменения коснутся правового статуса ГБР, организационной и территориальной структуры бюро, численности его аппарата, оснований для привлечения сотрудников ГБР к дисциплинарной ответственности. Предлагается отменить конкурс на должности первого заместителя и заместителя директора ГБР, передав ему право самому назначать заместителей.

  • 17 октября Рада приняла законопроект о реформе ГБР в первом чтении.
  • Сегодня была принята поправка к законопроекту о ГБР, которая позволит разблокировать следствие по делам Майдана.

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верховная рада законопроект гбр реформа 2116
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