Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Рада взялась за реформу ГБР Зеленского: она усиливает главу бюро

Рада взялась за реформу ГБР Зеленского: она усиливает главу бюро - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
17.10.2019, 14:06

В проекте закона уточняется порядок назначения главы ГБР и его полномочия, в том числе при назначении своих заместителей. Его приняли в первом чтении.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2116, который, по мнению автора документа, усовершенствует деятельность Государственного бюро расследований.

"За" проголосовали 263 народных депутатов, "против" - 29, "воздержался" 31 парламентарий.

Если законопроект примут и его подпишет глава государства, будет изменен правовой статус ГБР, его организационная структура, предельная численность аппарата и территориальных управлений бюро (ее будет определять Кабмин по представлению директора бюро; сейчас - 1500 сотрудников).

Читайте также: Что еще сегодня рассматривает и принимает Рада

Автор документа, президент Владимир Зеленский, предлагает упразднить конкурс на должности первого заместителя и заместителя директора ГБР, передав главе ведомства право самому назначать себе заместителей.

Как голосовали фракции:

В документе также перечислены основания для привлечения работников ГБР к дисциплинарной ответственности.

Напишите нам
гбр
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 