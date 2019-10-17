Рада взялась за реформу ГБР Зеленского: она усиливает главу бюро

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2116, который, по мнению автора документа, усовершенствует деятельность Государственного бюро расследований.

"За" проголосовали 263 народных депутатов, "против" - 29, "воздержался" 31 парламентарий.

Если законопроект примут и его подпишет глава государства, будет изменен правовой статус ГБР, его организационная структура, предельная численность аппарата и территориальных управлений бюро (ее будет определять Кабмин по представлению директора бюро; сейчас - 1500 сотрудников).

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Автор документа, президент Владимир Зеленский, предлагает упразднить конкурс на должности первого заместителя и заместителя директора ГБР, передав главе ведомства право самому назначать себе заместителей.

Как голосовали фракции:

В документе также перечислены основания для привлечения работников ГБР к дисциплинарной ответственности.