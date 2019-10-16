Рада проголосовала за реформу Верховного суда и ВККС

Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1008 об органах судейского управления.

"За" проголосовали 236 нардепов, "против" - 66, воздержались - 23, не голосовали - 62.

Голосование по фракциям:

Законопроект начали рассматривать на вчерашнем заседании, но из-за большого количества правок до голосования дошли только сегодня. Представители Европейской солидарности, Батькивщины и Голоса предлагали не сокращать Верховный суд с 200 до 100 судей, поскольку большое количество дел приведет к большой нагрузке на каждого судью. Однако предложенные ими правки были отклонены как профильным комитетом, так и голосованием в зале.

Когда слово дали главе Верховного суда Валентине Данишевской, она заявила, что в судебной системе не хватает 2000 судей, при том, что 19,5 тысяч заключенных ждут судебного решения, а ежегодно 4 млн украинцев обращаются в суды. "И не только перезагрузка Верховного суда повлияет на стабильность судебной системы. Дисциплинарные процедуры, которые предлагаются, сокращены без предоставления возможности судье подготовиться надлежащим образом, это уничтожит независимость судебной системы", - заявила она.

В принятом законопроекте предлагается сокращение состава Верховного суда до 100 судей вместо 200.

Также вводится новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей - ее состав сократится с 16 до 12 членов. Их будет назначать Высший совет правосудия по результатам конкурса, в состав конкурсной комиссии будут входить трое лиц, выбранных Советом судей из числа его членов и трое лиц из числа международных экспертов, предложенных международными организациями в состав Общественного совета, созданного согласно закону о Высшем антикоррупционном суде.

При Высшем совете правосудия создадут комиссию добропорядочности и этики. Также предполагается расширение списка должностей, на которые распространяется люстрация.

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