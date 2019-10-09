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У Зеленского рассказали, зачем сокращать Верховный суд вдвое

У Зеленского рассказали, зачем сокращать Верховный суд вдвое - Фото
Федор Вениславский (Фото - скриншот из видео NEWSONE/Youtube)
09.10.2019, 11:08

Предполагается, что Верховный суд будет разгружен от потока дел

В Верховном суде больше судей, чем в высших судебных инстанциях других стран, поэтому законопроектом №1008 предусмотрено их сокращение вдвое. Так объяснил предлагаемую реформу представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский в интервью Цензор.нет.

"Я специально, когда докладывал в Верховной Раде этот законопроект, просил помощников - они подготовили статистику о количестве судей в высших судебных инстанциях в разных странах мира. Больше всего судей - в кассационных судах Франции, там 120 человек... У нас - 193 судьи", - рассказал Вениславский.

При этом, отметил он, материальное обеспечение их выше, чем в некоторых странах Европы.

Вениславский подчеркнул, что другим законопроектом, №1026, Большая палата Верховного суда будет существенно разгружена. По его словам, сейчас из-за массива дел, доходящих до высшей инстанции, бывают случаи, что в один и тот же день по одинаковым делам ВС занимает противоположные позиции.

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