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Повестка дня Верховной Рады на сегодня: список законопроектов

Повестка дня Верховной Рады на сегодня: список законопроектов - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
17.10.2019, 09:49

Сегодня Рада может принять во втором чтении законопроекты о депутатском "спаме" и обличителях коррупции

Сегодня Верховная Рада может рассмотреть девять законопроектов во втором чтении и 15 в первом чтении. Повестка дня заседания опубликована на сайте парламента.

Во втором чтении Рада планирует рассмотреть законопроекты:

- 1010, об обличителях коррупции. Законопроект предполагает определение правового статуса обличителей коррупции, введение для них государственной защиты, в том числе защиты их трудовых прав и освобождение от юридической ответственности, а также награду в размере 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления;

1081, об усовершенствовании порядка оказания административных услуг в сфере строительства и создании единой государственной электронной системы в сфере строительства;

- 1061, об управлении безопасностью автомобильных дорог;

- 1231, о верификации и мониторинге государственных выплат;

- 1230, о защите прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу;

1036-1, о внесении депутатских запросов: вводит ограничение на их количество - не больше двух запросов в пленарную неделю;

1044-1, о введении электронного документооборота, связанного с законодательным процессом;

0906, предполагает создание профессионального сержантского корпуса и обеспечение совместимости ВСУ с вооруженными силами стран НАТО;

- 0913, об усовершенствовании законодательства в вопросах обращения с радиоактивными отходами.

В первом чтении парламент может рассмотреть законопроекты: 

1067, о законодательных изменениях и прекращении действия закона о перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности в целях ускорения дерегуляции;

- 2116, об усовершенствовании деятельности ГБР. Законопроект изменяет правовой статус бюро, его организационную структуру, численность аппарата. Предлагается отменить конкурс на должности первого заместителя и заместителя директора ГБР, передав директору право самому назначать заместителей;

1152, об усилении ответственности за закупки за счет бюджетных средств заведомо некачественных лекарств;

2161, об усовершенствовании работы пограничной службы;

12091210, об усовершенствовании администрирования налогов;

- 2161, о формировании госполитики в сфере трудовых отношений, занятости и трудовой миграции;

- 1155, об установлении моратория на сплошную вырубку лесов;

- 2066, об обращении с опасными отходами;

- 1170, о госрегулировании в сфере моющих средств;

- 1122, об упорядочении ценообразования и недопущении повышения цен и тарифов на природный газ;

- 2189, об упрощении процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий громад АР Крым и областей;

- 2210, о приведении в соответствие постановлений Рады в области премирования молодых ученых.

Также Рада планирует ратифицировать соглашение между Украиной и США об улучшении исполнения налоговых правил и применении положений закона США о налоговых требованиях для иностранных счетов и рассмотреть два законопроекта, вносящих в законодательство связанные с этим изменения.

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