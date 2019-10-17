На Западе призвали подкорректировать судебную реформу Зеленского

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Некоторые участники клуба Большой семерки (Германия, Британия, Канада, Евросоюз) и гендиректор Европейского банка реконструкции и развития призвали Верховную Раду пересмотреть принятый вчера законопроект №1008 о судреформе. Об этом со ссылкой на письмо их представителей украинским топ-чиновникам пишет Судебно-юридическая газета.

Дипломатов обеспокоило следующее:

- повторный отбор судей Верховного суда и сокращения их числа без вразумительной процедуры и с непонятными сроками. Послы считают, что сокращение судей ВС должно проходить только после пересмотра норм юрисдикции суда и укомплектования надлежащим штатом судов низших инстанций;

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- подчинение новой Высшей квалификационной комиссии судей Высшему совету правосудия, который пока не реформирован. Послы подчеркивают: это мешает эффективному выполнению ВККС своих функций и должно случиться после реформирования ВСП;

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- полномочия комиссий. Послы говорят, что требования о создании конкурсной комиссии по отбору членов ВККС и Комиссии по вопросам добропорядочности и этики при ВСП (включая условия участия и привлечения международных экспертов) нужно пересмотреть для обеспечения их эффективности.

Дипломаты выразили готовность встретиться с украинским руководством для разговора об угрозах упомянутых пунктов в законопроекте и призвали официальный Киев к сотрудничеству с Венецианской комиссией, чтобы привести №1008 в соответствие "нашим общим ценностям".