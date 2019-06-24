40% украинцев ничего не слышали о судебной реформе - опрос

Суд (фото - pixabay.com)

39% украинцев ничего не слышали о судебной реформе, 46% считают, что реформа в Украине даже не начиналась. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Лишь 7% респондентов ответили, что знают о судебной реформе, 54% - "что-то знают (слышали)", 39% - "не знают (не слышали)".

2% опрошенных считают, что судебная реформа почти завершена, 42% говорят, что она "находится в процессе реализации, но нужно сделать еще ряд важных шагов", 46% считают, что реформа вообще не начиналась.

Репрезентативный опрос граждан Украины был проведен с 7 по 14 февраля 2019 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

При анализе результаты исследования сравниваются с результатами двух других всеукраинских исследований, проведенных Центром Разумкова с 15 по 20 ноября 2012 (2010 опрошенных) и с 6 по 11 октября 2017 (2018 опрошенных).

Опрос участников судебных заседаний на выходе из помещений судов проходил с 11 по 25 февраля.