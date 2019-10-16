Рада со второго раза приняла важную для перезапуска ВСП поправку

Ирина Венедиктова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Поправка в законопроект 1008 об органах судейского самоуправления, которая усиливала контроль международных экспертов за составом Высшего совета правосудия, была поддержана Верховной Радой только после второго голосования.

Поправка, предложенная депутатом из фракции Слуга народа Русланом Стефанчуком, предполагала, что представление об увольнении члена ВСП может быть отклонено только на совместном заседании ВСП и Комиссии по добропорядочности и этике большинством голосов, при этом за отклонение должны проголосовать не менее двух международных экспертов - членов Комиссии, сообщает Судебно-юридическая газета.

Поправка была согласована с представителями международных и европейских организаций и поддержана профильным подкомитетом, но сегодня, во время рассмотрения в Верховной Раде, глава комитета по правовой политике Ирина Венедиктова предложила поставить ее на голосование. По словам Венедиктовой, "поправка немного разбалансирует модель". В результате поправку поддержали только 49 нардепов, и она была отклонена.

Позже, после перерыва, по просьбе нардепа от Голоса Ярослава Юрчишина Рада вернулась к обсуждению поправки 195 и Венедиктова предложила поставить ее снова на голосование. Вернуться к поправке предложил и представитель президента в парламенте Федор Вениславский. После этого Рада проголосовала за возвращение к рассмотрению поправки, а затем приняла ее голосами 303 нардепов.

9 октября представитель президента в КСУ Федор Вениславский рассказал, зачем собираются вдвое сократить состав Верховного суда.

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