Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Депутат Голоса опубликовала показатели эффективности ГБР

Депутат Голоса опубликовала показатели эффективности ГБР - Фото
Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.12.2019, 14:29

Не больше 1% переданных в суд дел касаются коррупции

66% дел, которые Государственное бюро расследований направило в суд, касаются самовольного оставления военными воинской службы (ст. 407 УК). Об этом, как заявляет депутат от фракции Голос Александра Устинова, ей сообщили в ГБР в ответ на запрос.

Устинова, по ее словам, решила поинтересоваться, "что же это за тысячи "успешных" дел, о которых рапортует руководитель ГБР Роман Труба".

При этом показатели по "серьезным делам" в ГБР низкие, утверждает депутат.

"По "коррупционным" статьям этот процент "успешности" и переданных дел в суд не доходит не то, что даже до 1%, а иногда и сотой процента", - написала Устинова.

19 ноября в одном из каналов в месенджере Telegram опубликовали несколько скандальных аудиозаписей, которые якобы сделаны в кабинете Трубы.

Читайте также: Директора ГБР Романа Трубу могут и хотят уволить. Есть ли голоса в Раде

Напишите нам
Роман Труба гбр дезертирство Александра Устинова
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 