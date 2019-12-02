Депутат Голоса опубликовала показатели эффективности ГБР

Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

66% дел, которые Государственное бюро расследований направило в суд, касаются самовольного оставления военными воинской службы (ст. 407 УК). Об этом, как заявляет депутат от фракции Голос Александра Устинова, ей сообщили в ГБР в ответ на запрос.

Устинова, по ее словам, решила поинтересоваться, "что же это за тысячи "успешных" дел, о которых рапортует руководитель ГБР Роман Труба".

При этом показатели по "серьезным делам" в ГБР низкие, утверждает депутат.

"По "коррупционным" статьям этот процент "успешности" и переданных дел в суд не доходит не то, что даже до 1%, а иногда и сотой процента", - написала Устинова.

19 ноября в одном из каналов в месенджере Telegram опубликовали несколько скандальных аудиозаписей, которые якобы сделаны в кабинете Трубы.

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