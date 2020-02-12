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Слідство.Інфо нашло подтверждения: замглавы ГБР защищал Януковича

Слідство.Інфо нашло подтверждения: замглавы ГБР защищал Януковича - Фото
Александр Бабиков (скриншот из видео)
12.02.2020, 22:32

Замглавы ГБР Александр Бабиков защищал интересы Виктора Януковича – журналисты нашли подтверждающие документы и аудиозаписи

Журналисты получили материалы, которые подтверждают участие нового первого заместителя директора Государственного бюро расследований Александра Бабикова в защите беглого президента Виктора Януковича. Об этом сообщает Слідство.Інфо.

Отмечается, что журналисты, исследовали аудиозаписи судебных заседаний по делам Януковича с участием Бабикова. На них зафиксировано, как нынешний чиновник ГБР защищает экс-президента.

Кроме того, журналисты нашли в открытом реестре судебных решений документы, подтверждающие регулярное участие Бабикова в заседаниях по Януковичу.

Также Слідство.Інфо сообщает, что получило подтверждение того, что Бабиков представлял Януковича как минимум по двум делам – о превышении власти во время событий Революции Достоинства и о покушении на жизнь бывшего президента и его охранника, которое якобы состоялось в начале 2014 года.

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