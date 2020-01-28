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Замдиректора ГБР: Следствие покажет, что было на Майдане в 2014-м

Замдиректора ГБР: Следствие покажет, что было на Майдане в 2014-м - Фото
Александр Бабиков (скриншот видео 5 канала)
28.01.2020, 13:44

Александр Бабиков не знает, рассматривает ли бюро дело, где Майдан фигурирует как госпереворот

Новоназначеный первый замдиректора Госбюро расследований Александр Бабиков ожидает расследования, которое покажет, что на самом деле произошло в 2014 году. Об этом он заявил сегодня на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.

"Органы досудебного расследования, которые занимаются этим делом, должны выяснить и исследовать все обстоятельства, о которых заявляет как одна сторона, так и другая. Именно таким способом можно объективно выяснить и предоставить обществу ответ о том, что имело место в 2014 году", - сказал он.

Бабиков также добавил, что революция произошла, "потому, что в обществе назрели отношения, когда верхушка не понимала остальное общество".

Он не знает наверняка, рассматривает ли ГБР дело, в котором Революция достоинства фигурирует как госпереворот. По его словам, в бюро сейчас 15 000 дел и он "не может дать информацию по каждому".

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