Дела Майдана. Рябошапка вернул предыдущий состав прокуроров

Руслан Рябошапка (Фото: пресс-служба президента)

Генпрокурор Руслан Рябошапка вернул предыдущий состав прокуроров по делам преступлений против участников Революции достоинства - Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова. Об этом сообщает Адвокатская совещательная группа в Facebook.

"Изменена группа прокуроров по делу по убийствам на улице Институтской 20 февраля 2014 года. После удовлетворения отвода фейковым прокурорам 14 января 2020 года Святошинским райсудом, генпрокурор 27 января своим постановлением вернул ... состав группы прокуроров - Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова и усилил группу", - отмечается в сообщении.

Апелляционный суд отказал в открытии дела по апелляционной жалобе защитников беркутовцев на решение Святошинского райсуда об отводе фейковых прокуроров. Такое решение об отводе обжалованию не подлежит.

28 декабря сообщалось, что прокуроров Донского, Земскова, Симонова и Дениса Иванова, которые несколько лет вели часть "дел Майдана" и были против, чтобы обвиняемых экс-беркутовцев включили в списки на обмен с ОРДЛО, заменили на Сергея Куцого, Виталия Субботина и Александра Шеваленка.

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