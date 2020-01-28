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Первый замдиректора ГБР: Я не представлял интересы Януковича

Первый замдиректора ГБР: Я не представлял интересы Януковича - Фото
Александр Бабиков (Фото: скриншот из видео)
28.01.2020, 12:23

Александр Бабиков заявил, что документы, где стоит его подпись - "технические"

Первый заместитель директора Госбюро расследований Александр Бабиков заявляет, что не имеет отношения к защите беглого президента Виктора Януковича в делах Майдана. Об этом он заявил сегодня на брифинге.

"Я не представлял права и интересы Януковича, тем более в делах Майдана... Более того, я никогда с ним не был знаком, и никаких договорных отношений с ним не заключал", - заявил он. 

Комментируя документы защитников Януковича, где стоит его подпись, он заявил, что в адвокатских объединениях работают по несколько адвокатов. Как правило, в каждом деле есть адвокат, который занимается защитой клиента. При этом "иногда возникает необходимость подписать технический документ у того адвоката, который находится в адвокатском объединении".

  • 20 января на сайте ГБР была опубликована информация о том, что Бабиков назначен первым заместителем директора ГБР. 15 января общественная организация Семьи Героев Небесной сотни выступила против назначения Бабикова из-за конфликта интересов, написав открытое письмо президенту, спикеру парламента, генпрокурору, и.о. главы ГБР и Комиссии по отбору кандидатов на должности в Бюро.
  • 24 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон о ГБР, который изменяет его правовой статус, организационную и территориальную структуру, численность аппарата, основания для привлечения сотрудников к ответственности.
  • 27 декабря Роман Труба был уволен с должности главы ГБР, временным исполняющим обязанности назначена Ирина Венедиктова.

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