Первый замдиректора ГБР: Я не представлял интересы Януковича

Первый заместитель директора Госбюро расследований Александр Бабиков заявляет, что не имеет отношения к защите беглого президента Виктора Януковича в делах Майдана. Об этом он заявил сегодня на брифинге.
"Я не представлял права и интересы Януковича, тем более в делах Майдана... Более того, я никогда с ним не был знаком, и никаких договорных отношений с ним не заключал", - заявил он.
Комментируя документы защитников Януковича, где стоит его подпись, он заявил, что в адвокатских объединениях работают по несколько адвокатов. Как правило, в каждом деле есть адвокат, который занимается защитой клиента. При этом "иногда возникает необходимость подписать технический документ у того адвоката, который находится в адвокатском объединении".
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