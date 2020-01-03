Дела Майдана: Семьи Небесной Сотни против назначения Буряка

Александр Буряк (фото - facebook.com/dbr.gov.ua)

Отменить решение о назначении Александра Буряка руководителем департамента Государственного бюро расследований по делам Майдана призвали директора бюро Ирину Венедиктову общественные организации Семья Героев Небесной Сотни и Адвокатская совещательная группа. Обращение опубликовано в Facebook.

В организациях считают, что именно Буряк упоминается на "пленках ОАСК" в качестве друга судьи Павла Вовка, который может "по звонку" получить от ГБР необходимое решение или следственное действие. Также на пленках зафиксирован разговор Вовка о назначении судьи Евгения Аблова руководителем Николаевского управления ГБР.

Поскольку эти записи появились именно в ходе расследования дел Майдана, и поскольку ряд судей ОАСК являются фигурантами дел по разгону Майдана и вынесению неправосудных решений, а именно ГБР будет продолжать расследовать эти дела, в которых Аблов является вероятным обвиняемым, организации считают, что у Буряка есть реальный конфликт интересов.

Также в заявлении отмечается, что в любом случае эти факты делают невозможным конструктивное сотрудничество потерпевших с руководством депатамента и крайне негативно влияют на доверие общества к следствию по делам Майдана.

В заявлении Венедиктову призывают назначить открытый и прозрачный конкурс на должность руководителя департамента.