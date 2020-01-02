В ГБР назначили ответственного за расследование дел Майдана

Александр Буряк (фото - facebook.com/dbr.gov.ua)

Руководителем отдела по расследованию дел Майдана в Госбюро расследований назначен Александр Буряк. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

До этого Буряк занимал должность замдиректора ГБР. Он отвечал за работу оперативных подразделений и занимался их укомплектованием.

Буряк назвал завершение расследования дел Майдана "одной из самых ответственных задач" ГБР.

"Это сложное направление работы, где требуется не только желание, но и значительный опыт работы в следствии. Руководство ГБР это хорошо понимает, поэтому поручили эту ответственную работу мне", - сказал Буряк.

По его словам, сейчас идет перевод следователей и прокуроров из Генпрокуратуры в отдел по расследованию дел Майдана ГБР, как это предусмотрено изменениями в закон о ГБР.

Адвокат родственников Героев Небесной сотни Евгения Закревская отметила, что Буряк – "тот самый Саша, с которым на пленках ОАСК судья Вовк согласовывает решение касательно судьи Майдана Аблова".

"Напомню, что пленки Вовка возникли именно из дела Майдана по Аблову. А дело Аблова продолжает расследоваться. То есть у Буряка прямой конфликт интересов", - написала Закревская.

3 декабря Рада проголосовала за поправку к законопроекту 2116, позволяющую перевести следователей по делам Майдана из Генеральной прокуратуры в Государственное бюро расследований без конкурса.