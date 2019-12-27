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Труба уволен, Зеленский поставил во главе ГБР "слугу народа"

Труба уволен, Зеленский поставил во главе ГБР "слугу народа" - Фото
Ирина Венедиктова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
27.12.2019, 11:19

Соответствующий указ был опубликован 27 декабря

Президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Госбюро расследований и сразу же нашел ему временную замену. Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента. 

Временным исполняющим обязанности директора ГБР назначен нардеп Слуги народа Ирина Венедиктова

Венедиктова - эксперт по вопросам реформы судебной системы в команде Зеленского. На парламентских выборах 2019 года избрана народным депутатом от партии Слуга народа, №3 в списке. Председатель комитета по вопросам правовой политики в Раде IX созыва.

  • 17 октября Рада приняла законопроект о реформе ГБР в первом чтении.
  • 3 декабря Рада проголосовала за реформу ГБР во втором чтении и в целом.
  • 24 декабря Зеленский подписал закон о ГБР.
  • Закон изменяет правовой статус ГБР, его организационную и территориальную структуру, численность его аппарата, основания для привлечения сотрудников ГБР к ответственности. Также отменяется конкурс на должности первого заместителя и заместителя директора ГБР, передав ему право самому назначать заместителей. Труба был уволен в связи со значительными изменениями в работе ГБР.
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Владимир Зеленский Роман Труба Ирина Венедиктова
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