Труба уволен, Зеленский поставил во главе ГБР "слугу народа"

Президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Госбюро расследований и сразу же нашел ему временную замену. Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.
Временным исполняющим обязанности директора ГБР назначен нардеп Слуги народа Ирина Венедиктова.
Венедиктова - эксперт по вопросам реформы судебной системы в команде Зеленского. На парламентских выборах 2019 года избрана народным депутатом от партии Слуга народа, №3 в списке. Председатель комитета по вопросам правовой политики в Раде IX созыва.
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17 октября Рада приняла законопроект о реформе ГБР в первом чтении.
- 3 декабря Рада проголосовала за реформу ГБР во втором чтении и в целом.
- 24 декабря Зеленский подписал закон о ГБР.
- Закон изменяет правовой статус ГБР, его организационную и территориальную структуру, численность его аппарата, основания для привлечения сотрудников ГБР к ответственности. Также отменяется конкурс на должности первого заместителя и заместителя директора ГБР, передав ему право самому назначать заместителей. Труба был уволен в связи со значительными изменениями в работе ГБР.