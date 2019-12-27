Труба уволен, Зеленский поставил во главе ГБР "слугу народа"

Ирина Венедиктова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Госбюро расследований и сразу же нашел ему временную замену. Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.

Временным исполняющим обязанности директора ГБР назначен нардеп Слуги народа Ирина Венедиктова.

Венедиктова - эксперт по вопросам реформы судебной системы в команде Зеленского. На парламентских выборах 2019 года избрана народным депутатом от партии Слуга народа, №3 в списке. Председатель комитета по вопросам правовой политики в Раде IX созыва.