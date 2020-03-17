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Зеленский назначил Ирину Венедиктову генпрокурором

Зеленский назначил Ирину Венедиктову генпрокурором - Фото
Владимир Зеленский и Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба президента)
17.03.2020, 14:40

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ирины Венедиктовой генеральным прокурором

Ирина Венедиктова назначена генеральным прокурором Украины. Указ президента Владимира Зеленского о назначении размещен на официальном сайте президента.

Другим президентским указом Венедиктова была освобождена от исполнения обязанностей директора ГБР.

Венедиктова - доктор юридических наук, профессор. В июле 2019 года была избрана депутатом Верховной Рады от партии Слуга народа, №3 в списке. В парламенте была председателем комитета по вопросам правовой политики. 27 декабря назначена временно исполняющей обязанности директора ГБР.

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Денис Юдин
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Владимир Зеленский генпрокурор Ирина Венедиктова
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