Зеленский назначил Ирину Венедиктову генпрокурором

Владимир Зеленский и Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба президента)

Ирина Венедиктова назначена генеральным прокурором Украины. Указ президента Владимира Зеленского о назначении размещен на официальном сайте президента.

Другим президентским указом Венедиктова была освобождена от исполнения обязанностей директора ГБР.

Венедиктова - доктор юридических наук, профессор. В июле 2019 года была избрана депутатом Верховной Рады от партии Слуга народа, №3 в списке. В парламенте была председателем комитета по вопросам правовой политики. 27 декабря назначена временно исполняющей обязанности директора ГБР.

5 марта Рада отправила в отставку с должности генпрокурора Руслана Рябошапку.

ВРИО генпрокурора был назначен Виктор Чумак.

Сегодня Верховная Рада одобрила назначение Венедиктовой генпрокурором.

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