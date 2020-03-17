Зеленский назначил Ирину Венедиктову генпрокурором

Ирина Венедиктова назначена генеральным прокурором Украины. Указ президента Владимира Зеленского о назначении размещен на официальном сайте президента.
Другим президентским указом Венедиктова была освобождена от исполнения обязанностей директора ГБР.
Венедиктова - доктор юридических наук, профессор. В июле 2019 года была избрана депутатом Верховной Рады от партии Слуга народа, №3 в списке. В парламенте была председателем комитета по вопросам правовой политики. 27 декабря назначена временно исполняющей обязанности директора ГБР.
Читайте также: Операция "Порошенко". Какую задачу ставит Зеленский следующему генпрокурору