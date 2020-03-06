Вместо Рябошапки обязанности генпрокурора будет исполнять Чумак – источник

Обязанности генерального прокурора после ухода в отставку главы ведомства Руслана Рябошапки будет исполнять руководитель военной прокуратуры, замглавы Офиса генпрокурора Виктор Чумак. Об этом LIGA.net сообщил источник в Офисе генпрокурора.
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Кроме того, после ухода Рябошапки освободилось и кресло первого заместителя генпрокурора: Виталий Касько также подал в отставку.
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