Вместо Рябошапки обязанности генпрокурора будет исполнять Чумак – источник

Виктор Чумак

Обязанности генерального прокурора после ухода в отставку главы ведомства Руслана Рябошапки будет исполнять руководитель военной прокуратуры, замглавы Офиса генпрокурора Виктор Чумак. Об этом LIGA.net сообщил источник в Офисе генпрокурора.

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Кроме того, после ухода Рябошапки освободилось и кресло первого заместителя генпрокурора: Виталий Касько также подал в отставку.

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5 марта 2020 года Рада 263 голосами выразила недоверие генпрокурору Рябошапке.

СМИ пишут, что кандидатом на кресло главы Офиса генпрокурора является нардеп от Слуги народа Сергей Ионушас, врио директора ГБР Ирина Венедиктова и экс-замглавы ГПУ Сергей Кизь.

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