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Вместо Рябошапки обязанности генпрокурора будет исполнять Чумак – источник

Вместо Рябошапки обязанности генпрокурора будет исполнять Чумак – источник - Фото
Виктор Чумак
06.03.2020, 11:56

Виктор Чумак - и.о. руководителя Офиса генпрокурора, а первый заместитель генпрокурора Виталий Касько ушел вслед за Русланом Рябошапкой.

Обязанности генерального прокурора после ухода в отставку главы ведомства Руслана Рябошапки будет исполнять руководитель военной прокуратуры, замглавы Офиса генпрокурора Виктор Чумак. Об этом LIGA.net сообщил источник в Офисе генпрокурора.

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Кроме того, после ухода Рябошапки освободилось и кресло первого заместителя генпрокурора: Виталий Касько также подал в отставку. 

Смотрите видео: "Три месяца прокуратура работала честно". Речь Рябошапки перед отставкой

  • 5 марта 2020 года Рада 263 голосами выразила недоверие генпрокурору Рябошапке.
  • СМИ пишут, что кандидатом на кресло главы Офиса генпрокурора является нардеп от Слуги народа Сергей Ионушас, врио директора ГБР Ирина Венедиктова и экс-замглавы ГПУ Сергей Кизь.

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Евгений Пилипенко, Юрий Смирнов
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Виктор Чумак Виталий Касько
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