Рада одобрила увольнение Рябошапки с должности генпрокурора

Руслан Рябошапка в Верховной Раде (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Депутаты Верховной Рады поддержали постановление о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке. Это повлечет его увольнение с должности. За данное решение проголосовали 263 депутата.

В Слуге народа "против" проголосовали Лада Булах, Андрей Мотовиловец, Анна Бондарь, Дмитрий Гурин, Алина Загоруйко, Сергей Нагорняк.

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"Уже весна. А где посадки?" – сказал с трибуны Рады перед голосованием представитель инициаторов постановления, депутат от Слуги народа Максим Бужанский, очевидно, имея в виду, отсутствие судебных приговоров по топ-коррупционерам.

Постановление о недоверии генпрокурору подписали 158 депутатов. В нем сказано, что "есть все основания говорить о низкой эффективности" выполнения Рябошапкой обязанностей генпрокурора и о его несоответствии занимаемой должности.

Рябошапка, выступая в Раде, сказал: "Впервые за 28 лет прокуроры почувствовали независимость. Им не дают незаконных указаний. Всего третий месяц из этих 28 лет новая прокуратура живет по закону. Именно за это я сегодня стою в этом зале. И именно из-за этого стоит вопрос моей отставки. Потому что те, от кого мы избавились (в прокуратуре в ходе переаттестации, - ред.), хотят вернуться и жить дальше так же, как они жили последние 28 лет".

По словам генпрокурора, за три месяца прокуратура привлекла к ответственности собственников 12 банков. "Они украли у вас 13 млрд грн и вывели их в офшоры", - сказал Рябошапка.

"Я не стал ничьим слугой, я был и есть независимым, а независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить. И я ухожу, но ухожу, чтобы вернуться", - завершил Рябошапка и вышел и зала, не дождавшись вопросов от депутатов.

За нового генпрокурора голосовать будут на следующем заседании, так как Офис президента еще не определился с кандидатурой.

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3 марта в Раде был зарегистрирован проект постановления о выражении недоверия Рябошапке.

Он связал сбор подписей в парламенте за свою отставку с уголовными делами по Укрнафте.

Президент Владимир Зеленский сегодня заявил, что Рябошапка не показал результата в работе прокуратуры.

Источники LIGA.net сообщают, что депутат от Слуги народа Сергей Ионушас рассматривается как основной кандидат на должность генерального прокурора.