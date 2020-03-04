Рябошапка считает, что его хотят отправить в отставку из-за дел по Укрнафте

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка связал сбор подписей в парламенте за свою отставку с уголовными делами по Укрнафте. Об этом он сказал в кулуарах Рады после заседания комитета по вопросам правоохранительной деятельности, на котором поддержали его отставку, сообщает Укринформ.
"Есть дела по Укрнафте, и эти вещи заставляют некоторых людей двигаться все быстрее и циничнее", - сказал Рябошапка, комментируя решение комитета.
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По его словам, "депутаты, которые инициировали (сбор подписей за отставку, - ред.), являются теми, кто связан с людьми, которые боятся тех дел, о которых я только что сказал".
Рябошапка отметил, что из-за этого срывается процесс переаттестации прокуроров.