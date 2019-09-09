Рябошапка назвал сроки и этапы реформы ГПУ

Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На переаттестацию сотрудников прокуратуры генпрокурор Руслан Рябошапка отводит два года. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

"Это максимальный срок, за который нужно завершить очистку прокуратуры", - заявил он.

По словам Рябошапки, переаттестация - только первый этап, после которого нужно будет набрать новых людей.

При реформе прокуратуры генпрокурор обещает учитывать опыт Нацполиции: "Мы понимаем, какие там были проблемы и ошибки. И мы будем стараться избежать повторения этих ошибок", - рассказал Рябошапка. Он сообщил о договоренности с "коллегами из НАБУ", чтобы они помогли с проверкой добропорядочности сотрудников прокуратуры. Также генпрокурор обещает учесть опыт неудачной, по его мнению, попытки реформы прокуратуры 2015-2016 годов.

Рабошапка анонсировал разработку критериев для оценки деятельности правоохранительных ведомств к новому году - отдельно для ГПУ, ГБР, НАБУ, СБУ и Нацполиции. "За эти приоритеты должен отвечать генеральный прокурор, до нового года их надо определить, чтобы их увидели медиа и общество, а в конце уже следующего года по этим KPI спросили", - сказал он.

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