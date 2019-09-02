Рябошапка: Правоохранительные органы превратились в ОПГ

Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что он хочет реформировать прокуратуру до нового года, чтобы этот орган стал примером для всех других правоохранительных структур. Об этом он заявил сегодня на встрече президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, Кабмина и правоохранительных органов.

"Я недавно слышал достаточно плохую характеристику, но она была буквальна, что, к сожалению, система правоохранительных органов превратилась в организованную преступную группировку. Я хотел бы это изменить очень быстро, решительно, и, как говорят, огнем и мечом эти вещи выжигать, чтобы до нового года, собственно, прокуратура стала примером для всех правоохранительных органов", - сказал Рябошапка.

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Глава ГПУ также заявил о необходимости "перезагрузки" и очистки Генеральной прокуратуры. Рябошапка понадеялся, что в ближайшее время Верховная Рада примет соответствующий законопроект, что позволит запустить процесс реформирования его ведомства.

Также Рябошапка подчеркнул важность системной перезагрузки всей уголовной юстиции: "Речь идет об изменении работы системы органов досудебного расследования".

19 июля президент заявил , что после формирования большинства в новом парламенте появится кандидатура на пост генерального прокурора.

23 июля Зеленский сказал, что кандидатура Рябошапки рассматривается на должность генпрокурора.

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