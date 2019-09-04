Рябошапка уволил прокуроров четырех областей: фото

Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Вчера, 3 сентября, новый генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Как отметили в ГПУ, на встрече президента Владимира Зеленского с представителями общественности в Черкасской области "некоторые участники разговора жаловались на работу прокурора".

"Также, находясь в Житомирской области, президент отмечал ненадлежащую работу органов прокуратуры региона, в частности в вопросах противодействия нелегальной добыче янтаря", - подчеркнули в ведомстве у Рябошапки.

Прокурором Одесской области пока что значится Олег Жученко, Черкасской - Сергей Овчаренко, Житомирской - Любомир Вийтович, Винницкой - Вячеслав Соколовый.

Пресс-служба уточнила: подписывая увольнительные приказы, глава ГПУ руководствовался законом о прокуратуре.