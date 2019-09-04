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Уволен главный лесник Житомирской области: его распекал Зеленский

Уволен главный лесник Житомирской области: его распекал Зеленский - Фото
Президент критикует Куринского (скриншот из трансляции)
04.09.2019, 10:21

На заседании 12 августа в Олевске президент предложил Андрею Куринскому уволиться из-за его якобы причастности к незаконному янтарному промыслу

Гослесагентство уволило начальника Житомирского облуправления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского, которого критиковал по поводу незаконной янтарной добычи президент Владимир Зеленский, используя выражения вроде "вы в схеме, мне пишут", "вы не полезны государству" и "можете искать другую работу". Лесник выложил в Facebook скан приказа о своем увольнении.

Документ подписан 30 августа замглавы Гослесагентства Владимиром Бондарем.

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Уволенный пишет, что "лесоводы и граждане, которые искренне и сознательно интересуются лесной отраслью и лесом, смогут "отделить зерна от плевел".

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Андрей Куринский лесник
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