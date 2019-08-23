Зеленский "обезглавил" 17 районов Житомирской области: кто уволен

Владимир Зеленский подписывает документы (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский в День государственного флага и накануне Дня независимости провел ряд увольнений в районных госадминистрациях Житомирской и Волынской областей. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Зеленским 23 августа был подписан ряд указов. 17 из них касаются Житомирской области, еще один - Волынской. Во всех документах формулировка увольнения - в связи с окончанием срока полномочий президента Украины (пятого, Петра Порошенко, - ред.)

Кого именно уволили сегодня в Житомирской области - ниже в списке.

Александр Лаврук - Чудновская РГА;

Галина Ширченко - Хорошевская РГА;

Людмила Биляк - Ружинская РГА;

Алексей Капинус - Романовская РГА;

Светлана Ковальчук - Радомышльская РГА;

Виктор Байда - Пулинская РГА;

Роман Суботенко - Попельнянская РГА;

Юрий Дывинский - Овруцкая РГА;

Виктор Пащук - Народницкая РГА;

Дмитрий Кисельчук - Малинская РГА;

Константин Чернецкий - Любарская РГА;

Наталья Кирийчук - Лугинская РГА;

Вячеслав Полищук - Коростышевская РГА;

Сергей Микитюк - Житомирская РГА;

Игорь Евтушок - Емильчинская РГА;

Николай Вельчинский - Барановская РГА;

Екатерина Курсон - Андрушевская РГА.

В Волынской области должности лишился Андрей Лындюк - уже экс-глава Маневичской райгосадминистрации.

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