Зеленский "обезглавил" 17 районов Житомирской области: кто уволен

Президент Владимир Зеленский в День государственного флага и накануне Дня независимости провел ряд увольнений в районных госадминистрациях Житомирской и Волынской областей. Об этом сообщила пресс-служба президента.
Зеленским 23 августа был подписан ряд указов. 17 из них касаются Житомирской области, еще один - Волынской. Во всех документах формулировка увольнения - в связи с окончанием срока полномочий президента Украины (пятого, Петра Порошенко, - ред.)
Кого именно уволили сегодня в Житомирской области - ниже в списке.
В Волынской области должности лишился Андрей Лындюк - уже экс-глава Маневичской райгосадминистрации.
Читайте также: Компрометирующее видео Зеленскому. В Житомире задержан вымогатель