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Зеленский "обезглавил" 17 районов Житомирской области: кто уволен

Зеленский "обезглавил" 17 районов Житомирской области: кто уволен - Фото
Владимир Зеленский подписывает документы (Фото: пресс-служба президента Украины)
23.08.2019, 17:05

Недавно президент побывал в областном центре, представил нового губернатора и раскритиковал силовиков

Президент Владимир Зеленский в День государственного флага и накануне Дня независимости провел ряд увольнений в районных госадминистрациях Житомирской и Волынской областей. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Зеленским 23 августа был подписан ряд указов. 17 из них касаются Житомирской области, еще один - Волынской. Во всех документах формулировка увольнения - в связи с окончанием срока полномочий президента Украины (пятого, Петра Порошенко, - ред.)

Кого именно уволили сегодня в Житомирской области - ниже в списке.

  • Александр Лаврук - Чудновская РГА;
  • Галина Ширченко - Хорошевская РГА;
  • Людмила Биляк - Ружинская РГА;
  • Алексей Капинус - Романовская РГА;
  • Светлана Ковальчук - Радомышльская РГА;
  • Виктор Байда - Пулинская РГА;
  • Роман Суботенко - Попельнянская РГА;
  • Юрий Дывинский - Овруцкая РГА;
  • Виктор Пащук - Народницкая РГА;
  • Дмитрий Кисельчук - Малинская РГА;
  • Константин Чернецкий - Любарская РГА;
  • Наталья Кирийчук - Лугинская РГА;
  • Вячеслав Полищук - Коростышевская РГА;
  • Сергей Микитюк - Житомирская РГА;
  • Игорь Евтушок - Емильчинская РГА;
  • Николай Вельчинский - Барановская РГА;
  • Екатерина Курсон - Андрушевская РГА.

В Волынской области должности лишился Андрей Лындюк - уже экс-глава Маневичской райгосадминистрации.

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Владимир Зеленский житомирская область глава РГА увольнения
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