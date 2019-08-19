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За янтарь. Зеленский сменил главу Житомирского управления СБУ

За янтарь. Зеленский сменил главу Житомирского управления СБУ - Фото
Виктор Панасюк (по центру). Фото: СБУ.
19.08.2019, 20:48

Президент пообещал уволить начальника областного управления во время визита в Олевск, посвященного незаконной добыче янтаря

Президент Владимир Зеленский уволил Виктора Панасюка с должности начальника Управления Службы безопасности в Житомирской области. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Другим указом Зеленский назначил на эту должность Олега Головаша.

12 августа в ходе рабочего визита в Олевск, где обсуждалась проблема незаконной добычи янтаря, президент заявил, что СБУ участвует в преступной схеме по нелегальной добычи янтаря. Он пообещал Панасюку, что заменит его на посту начальника областного управления.

Панасюка на должность назначил в марте 2017 года пятый президент Петр Порошенко.

Кто такой Олег Головаш, пока неизвестно. На сайте НАПК зарегистрирована электронная декларация за 2018 г сотрудника ГУ Нацполиции в Харьковской области Олега Олеговича Головаша.

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Владимир Зеленский сбу янтарь Виктор Панасюк олег головаш
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