За янтарь. Зеленский сменил главу Житомирского управления СБУ

Виктор Панасюк (по центру). Фото: СБУ.

Президент Владимир Зеленский уволил Виктора Панасюка с должности начальника Управления Службы безопасности в Житомирской области. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Другим указом Зеленский назначил на эту должность Олега Головаша.

12 августа в ходе рабочего визита в Олевск, где обсуждалась проблема незаконной добычи янтаря, президент заявил, что СБУ участвует в преступной схеме по нелегальной добычи янтаря. Он пообещал Панасюку, что заменит его на посту начальника областного управления.

Панасюка на должность назначил в марте 2017 года пятый президент Петр Порошенко.

Кто такой Олег Головаш, пока неизвестно. На сайте НАПК зарегистрирована электронная декларация за 2018 г сотрудника ГУ Нацполиции в Харьковской области Олега Олеговича Головаша.