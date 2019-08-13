Компрометирующее видео Зеленскому. В Житомире задержан вымогатель

В Житомире задержали местного активиста за вымогательство денег накануне перед визитом президента Владимира Зеленского. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Задержанный, занимая должность председателя общественного совета при Житомирской ОГА, требовал от директора местного лесхоза 30 тысяч долларов. В случае несогласия он угрозал распространить якобы компрометирующее видео в соцсетях накануне визита Зеленского в Олевский район.

"Оперативники спецслужбы установили, что так называемый активист организовал механизм вымогательства денег, в том числе от представителей субъектов лесного хозяйства, за непринятие мер общественного влияния для блокировки их законной деятельности", - поясняют в СБУ.

Задержали злоумышленника в ресторане в центре Житомира после получения 5,5 тысяч долларов. До этого уже был задокументирован факт перечисления авансовой суммы как "гарантии молчания". Ведутся следственные действия.

Читайте также: Лукашенко ответил на приглашение Зеленского посетить Житомир

(Фото: СБУ)