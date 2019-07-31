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Зеленский представил нового главу Черкасской ОГА: кто он такой

Зеленский представил нового главу Черкасской ОГА: кто он такой - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)
31.07.2019, 16:34

Президент представил нового главу Черкасской ОГА - бизнесмена, не занимавшегося ранее политикой

Президент Владимир Зеленский представил нового главу Черкасской облгосдминистрации Игоря Шевченко.

"Я не могу сказать, что я уверен, но я хочу быть уверенным в том, что это порядочный человек", - сказал Зеленский, представляя Шевченко в качестве главы Черкасской ОГА. 

Согласно биографии Шевченко на сайте главы государства, ему 46 лет, окончил Национальный университет Одесская юридическая академия. Длительное время работал частным предпринимателем в сфере грузовых перевозок.

Ранее он не занимался политикой, сообщает Hromadske. Шевченко является владельцем ООО Легкий экспорт плюс и Hermes — Shevchenko Igor, которые зарегистрированы в итальянском городе Римини. Шевченко за 2018 год задекларировал доход в более 800 тыс грн ($29,6 тыс), а также хранит наличными более полумиллиона евро. Владелец недвижимости в России: квартира и земельный участок. 

Кроме того, сегодня президент представил нового главу СБУ Черкасской области Сергея Ходунова, которого назначил вчера.

Напомним, сегодня Зеленский находится с рабочим визитом в Черкасской области.

Он ознакомится с ходом ремонта местного аэропорта и "осмотрит участок дороги Р-10, которая находится в неудовлетворительном состоянии", а также встретится с представителями общественности и местной власти.

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Владимир Зеленский черкасская ога
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