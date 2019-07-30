Зеленский поменял начальника СБУ в Черкасской области

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Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Ходунова начальником управления Службы безопасности Украины в Черкасской области. Указ №560/2019 об этом появился сегодня на сайте главы государства.

Ходунов пришел на должность взамен уволенного предыдущим указом Олега Бойко. Последний получил назначение в Черкассы 31 октября 2015 года - его туда отправил президент Петр Порошенко. До того Бойко работал в Департаменте защиты национальной государственности СБУ, был начальником управления "М" (мониторинг СМИ). Пресса писала, что во время Майдана именно он стоял за планом по отключению ряда телеканалов в рамках спецопераций "Бумеранг" и "Волна".

О новом главе УСБУ в Черкасской области Ходунове из открытых источников практически ничего не известно.

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