Послы G7 выступили в поддержку генпрокурора Рябошапки на фоне слухов об отставке

Руслан Рябошапка (Фото: пресс-служба президента)

Послы стран G7 встретятся с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой, чтобы обсудить "значительный прогресс" в реформе прокуратуры. Об этом пишет в Facebook посольство США в Украине.

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Глава партии Слуга народа Александр Корниенко иначе оценил работу генпрокурора. Он сказал, что реформа прокуратуры "мешает выдвигать реальные подозрения", и напомнил о весенних "посадках", которые обещала новая власть во время предвыборной кампании. Корниенко анонсировал "очень серьезный разговор" с Рябошапкой на внеочередном заседании Верховной Рады.

Сам же Рябошапка говорил в комментарии Интерфакс-Украина, что не исключает возможности голосования в Раде за его отставку, однако выразил уверенность, что нужное количество голосов не наберется.

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