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Послы G7 выступили в поддержку генпрокурора Рябошапки на фоне слухов об отставке

Послы G7 выступили в поддержку генпрокурора Рябошапки на фоне слухов об отставке - Фото
Руслан Рябошапка (Фото: пресс-служба президента)
03.03.2020, 13:04

В G7 считают, что генпрокурор Рябошапка достиг "значительного прогресса" в реформировании прокуратуры. В руководстве Слуги народа - другого мнения

Послы стран G7 встретятся с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой, чтобы обсудить "значительный прогресс" в реформе прокуратуры. Об этом пишет в Facebook посольство США в Украине.

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Глава партии Слуга народа Александр Корниенко иначе оценил работу генпрокурора. Он сказал, что реформа прокуратуры "мешает выдвигать реальные подозрения", и напомнил о весенних "посадках", которые обещала новая власть во время предвыборной кампании. Корниенко анонсировал "очень серьезный разговор" с Рябошапкой на внеочередном заседании Верховной Рады. 

Сам же Рябошапка говорил в комментарии Интерфакс-Украина, что не исключает возможности голосования в Раде за его отставку, однако выразил уверенность, что нужное количество голосов не наберется.

Читайте также: Рябошапка рассказал об утерянных доказательствах по делам Майдана

Марк Сировой
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