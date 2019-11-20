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Рябошапка рассказал об утерянных доказательствах по делам Майдана

Рябошапка рассказал об утерянных доказательствах по делам Майдана - Фото
Руслан Рябошапка (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
20.11.2019, 17:29

По словам генпрокурора, были повреждены некоторые носители информации

Часть вещественных доказательств по делам о преступлениях, совершенных во время массовых протестов в 2013-14  годах, невозможно восстановить. Об этом сегодня на брифинге заявил генпрокурор Руслан Рябошапка, отвечая на вопрос о краже части материалов из дел по Майдану.

"У нас есть факты, что некоторые из вещественных доказательств - носители информации - повреждены, и ее нельзя восстановить", - сказал он.

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Рябошапка также сообщил, что в ГПУ проводят расследование возможной пропажи двух томов по одному из дел Майдана.

"Генеральная инспекция Генпрокуратуры проводит служебное расследование по тому факту, который был публично обнародован, о пропаже двух томов из одного из уголовных производств", - рассказал генпрокурор.

  • Ранее экс-начальник Управления спецрасследований ГПУ по делам Майдана Сергей Горбатюк заявлял в комментарии УП, что его бывший подчиненный и экс-замглавы АП при Януковиче Андрея Портнов якобы могли похитить материалы расследования.

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