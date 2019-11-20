Рябошапка рассказал об утерянных доказательствах по делам Майдана

Руслан Рябошапка (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Часть вещественных доказательств по делам о преступлениях, совершенных во время массовых протестов в 2013-14 годах, невозможно восстановить. Об этом сегодня на брифинге заявил генпрокурор Руслан Рябошапка, отвечая на вопрос о краже части материалов из дел по Майдану.

"У нас есть факты, что некоторые из вещественных доказательств - носители информации - повреждены, и ее нельзя восстановить", - сказал он.

Читайте также: Труба рассказал, кто будет заниматься делами Майдана

Рябошапка также сообщил, что в ГПУ проводят расследование возможной пропажи двух томов по одному из дел Майдана.

"Генеральная инспекция Генпрокуратуры проводит служебное расследование по тому факту, который был публично обнародован, о пропаже двух томов из одного из уголовных производств", - рассказал генпрокурор.

Ранее экс-начальник Управления спецрасследований ГПУ по делам Майдана Сергей Горбатюк экс-замглавы АП при Януковиче якобы могли похитить материалы расследования. его бывший подчиненный и Андрея Портнов якобы могли похитить материалы расследования. заявлял в комментарии УП , что

Читайте также: Труба: Дела Майдана будут на время остановлены