Рябошапка рассказал об утерянных доказательствах по делам Майдана

Часть вещественных доказательств по делам о преступлениях, совершенных во время массовых протестов в 2013-14 годах, невозможно восстановить. Об этом сегодня на брифинге заявил генпрокурор Руслан Рябошапка, отвечая на вопрос о краже части материалов из дел по Майдану.
"У нас есть факты, что некоторые из вещественных доказательств - носители информации - повреждены, и ее нельзя восстановить", - сказал он.
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Рябошапка также сообщил, что в ГПУ проводят расследование возможной пропажи двух томов по одному из дел Майдана.
"Генеральная инспекция Генпрокуратуры проводит служебное расследование по тому факту, который был публично обнародован, о пропаже двух томов из одного из уголовных производств", - рассказал генпрокурор.
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