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Труба: Дела Майдана будут на время остановлены

Труба: Дела Майдана будут на время остановлены - Фото
Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
04.11.2019, 15:06

Директор ГБР настаивает на увеличении количества сотрудников ведомства

После передачи расследований по делам Майдана из ГПУ другим правоохранительным органам они будут на время остановлены из-за необходимости для новых следователей ознакомиться с 5000 томов следственных материалов. Об этом заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба в колонке на сайте Украинской правды.

Поскольку в 20 ноября прокуратура не будет проводить досудебных расследований, все незавершенные дела передадут в другие ведомства, в том числе - в ГБР, сообщил Труба.

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По его словам, в ГБР "катастрофически не хватает следователей", на каждого приходится более 100 производств. Труба предлагает как можно быстрее принять изменения в закон о ГБР, которые отменят ограничение на количество сотрудников ведомства и упростит переход следователей, которые вели дела Майдана, из ГПУ в ГБР.

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дела Майдана Роман Труба гбр
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