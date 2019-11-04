Труба: Дела Майдана будут на время остановлены

Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

После передачи расследований по делам Майдана из ГПУ другим правоохранительным органам они будут на время остановлены из-за необходимости для новых следователей ознакомиться с 5000 томов следственных материалов. Об этом заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба в колонке на сайте Украинской правды.

Поскольку в 20 ноября прокуратура не будет проводить досудебных расследований, все незавершенные дела передадут в другие ведомства, в том числе - в ГБР, сообщил Труба.

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По его словам, в ГБР "катастрофически не хватает следователей", на каждого приходится более 100 производств. Труба предлагает как можно быстрее принять изменения в закон о ГБР, которые отменят ограничение на количество сотрудников ведомства и упростит переход следователей, которые вели дела Майдана, из ГПУ в ГБР.

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