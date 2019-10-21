Дела Майдана и Иловайска. Чумак уточнил, что изъяли на Банковой

Виктор Чумак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Главный военный прокурор Виктор Чумак рассказал, какие документы ведомство изъяло в Офисе президента Владимира Зеленского в рамках расследования дел Евромайдана и Иловайской трагедии. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, речь идет о документах оперативных совещаний, которые проходили у президента того времени. Других документов, говорит Чумак, не изымали.

Отвечая на вопрос, почему этого не произошло ранее, военный прокурор пояснил, что изъятие документов было одним пунктов его плана расследования.

"На основании этих документов, возможно, будут добыты другие факты или пересмотрены под другим углом имеющиеся. И будут дополнительные допросы причастных к этому - остальные процессуальные действия", - сказал Чумак.

При этом он не смог назвать сроки подачи дела об Иловайске в отношении украинских чиновников в суд. И напомнил о существовании отдельного дела по этому факту в рамках производства по вооруженной агрессии России.

23 сентября Чумак заявил , что

Читайте также: Иловайск. Новый военный прокурор анонсировал расследование