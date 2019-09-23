Иловайск. Чумак рассчитывает на новые показания в деле: видео

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Главный военный прокурор рассказал, что некоторые люди раньше не хотели ходить на допросы. И выразил надежду, что сейчас они показания дадут

Заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак в эфире Украинского радио рассказал о расследовании дела по Иловайской трагедии

По его словам, дело Иловайска не закрывалось, а находится в стадии производства. Сейчас, считает Чумак, можно получить новые показания, которые помогут расследованию.

"Люди, которые могут дать показания по Иловайской трагедии, занимали или до сих пор занимают достаточно высокие должности. Раньше они просто отказывались приходить на допросы. Думаю, что сейчас они спокойно придут на допросы и расскажут все, как происходило во время планирования и развития событий в Иловайске", - сказал военный прокурор.

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Чумак подчеркнул необходимость доведения дела до конца, в частности - сбора доказательств. 

"Были ли в решениях признаки уголовного правонарушения. Или были ли в этих решениях политические ошибки или ошибки в планировании. А это чуть другие вещи", - добавил он.

В заключение Чумак сказал: "Всем, конечно хочется, чтобы всех посадить, но должна быть четкая правовая квалификация этих действий".

  • 29 августа 2014-го оккупанты расстреляли выходящие по обещанному зеленому коридору колонны сил АТО. Погибли по меньшей мере 366 человек, было ранено 429, 300 бойцов попали в плен. Общие потери сил АТО под Иловайском могут достигать 420 человек.

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Теги: иловайск, Виктор Чумак, военная прокуратура, расследование, показания
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