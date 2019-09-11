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Рябошапка назначил Чумака главным военным прокурором

Рябошапка назначил Чумака главным военным прокурором - Фото
Виктор Чумак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
11.09.2019, 10:36

11 сентября генеральный прокурор подписал соответствующий указ

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил народного депутата нескольких созывов Виктора Чумака своим заместителем и главным военным прокурором. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ

Виктор Чумак в 1995 году закончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко по специальности "Правоведение". 

До 1999 года работал в Национальной академии государственной пограничной службы. В 2000 г. возглавил управление правового обеспечения Госкомитета по делам охраны государственной границы. 

Был народным депутатом VII и VIII созывов Верховной Рады.

С 2012 г. работал на должности главы комитета Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции, а с 2014 года - заместителем главы этого комитета.  

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Виктор Чумак гпу военная прокуратура руслан рябошапка
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