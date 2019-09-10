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Зеленский одобрил кандидата на главного военного прокурора - СМИ

Зеленский одобрил кандидата на главного военного прокурора - СМИ - Фото
Виктор Чумак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
10.09.2019, 22:09

Президент подписал согласование для назначения Виктора Чумака

Президент Владимир Зеленский подписал согласование назначения народного депутата нескольких созывов Виктора Чумака на должность главы военной прокуратуры. Об этом сообщает ZN.UA.

"Кандидатура Чумака Виктора Васильевича для назначения на должность заместителя генерального прокурора – главного военного прокурора согласована", - сказано в подписанном президентом документе, фотокопия которого есть в распоряжении журналистов.

Вчера СМИ сообщали о планах генпрокурора Руслана Рябошапки назначить Чумака главным военным прокурором взамен уволенного Анатолия Матиоса. Отмечается, что, по данным источников, новое руководство намерено переформатировать военную прокуратуру, исключив ее двойное подчинение ГПУ и министерству обороны.

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военный прокурор Виктор Чумак
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