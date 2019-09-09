Рябошапка рассказал, что ждет военную прокуратуру

Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Существует необходимость в подразделении прокуратуры, которое занималось бы преступлениями против порядка несения военной службы, заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью РБК-Украина.

Генпрокурор рассказал, что деятельность такого подразделения будет связана с обеспечением работы в районе ООС.

По словам Рябошапки, также может быть создан департамент, который занимался бы военными преступлениями и преступлениями против человечности, собирал бы и документировал все материалы, связанные с "событиями на востоке и с оккупацией Крыма", взаимодействовал бы с органами юстиции других стран.

Закон, предусматривающий ликвидацию военной прокуратуры, будет рассматриваться парламентом на этой неделе, сообщил Рябошапка. После этого, по его словам, будет определен порядок передачи производств. Часть людей в военной прокуратуре, по мнению генпрокурора, должна оставить свои должности, это будет происходить через переаттестацию.

При этом Рябошапка надеется, что большинство будут соответствовать "критериям профессионализма и добропорядосности", и, если захотят, продолжат работать "по направлению военных преступлений".

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