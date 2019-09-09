Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Рябошапка рассказал, что ждет военную прокуратуру

Рябошапка рассказал, что ждет военную прокуратуру - Фото
Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
09.09.2019, 10:22

Сотрудники военной прокуратуры пройдут переаттестацию, работа "по направлению военных преступлений" будет продолжена

Существует необходимость в подразделении прокуратуры, которое занималось бы преступлениями против порядка несения военной службы, заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью РБК-Украина.

Генпрокурор рассказал, что деятельность такого подразделения будет связана с обеспечением работы в районе ООС.

По словам Рябошапки, также может быть создан департамент, который занимался бы военными преступлениями и преступлениями против человечности, собирал бы и документировал все материалы, связанные с "событиями на востоке и с оккупацией Крыма", взаимодействовал бы с органами юстиции других стран.

Закон, предусматривающий ликвидацию военной прокуратуры, будет рассматриваться парламентом на этой неделе, сообщил Рябошапка. После этого, по его словам, будет определен порядок передачи производств. Часть людей в военной прокуратуре, по мнению генпрокурора, должна оставить свои должности, это будет происходить через переаттестацию.

При этом Рябошапка надеется, что большинство будут соответствовать "критериям профессионализма и добропорядосности", и, если захотят, продолжат работать  "по направлению военных преступлений".

Читайте также: "Сделаю, что смогу". Рябошапка озвучил главные цели в ГПУ

Напишите нам
военная прокуратура руслан рябошапка
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 