Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Иловайск. Новый военный прокурор анонсировал расследование

Иловайск. Новый военный прокурор анонсировал расследование - Фото
Виктор Чумак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
13.09.2019, 06:18

Виктор Чумак отметил, что прокуратура предоставит Иловайской трагедии правовую квалификацию

Военная прокуратура проведет расследование причин, которые привели к Иловайской трагедии в Донбассе в 2014 году. Об этом заявил новый главный военный прокурор Виктор Чумак в эфире программы Право на владу на телеканале 1+1.

По его словам, прокуратура предоставит Иловайской трагедии правовую квалификацию.

Читайте также: Потери в боях за Иловайск. Опубликованы новые цифры от Генштаба

"Иловайская трагедия и все, что происходило тогда в Иловайске, будет расследовано и будет расследовано очень тщательно. Политики могут сразу давать оценки, это измена или иное. У прокурора нет такого права, и поэтому квалификация того, что там произошло, будет, и она будет отвечать уголовному и уголовно-процессуальному законодательству", - сказал Чумак.

Смотрите фильм: Іловайськ. Місто яке зупинило Путіна

Напишите нам
Виктор Чумак иловайск
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 