Иловайск. Новый военный прокурор анонсировал расследование

Виктор Чумак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Военная прокуратура проведет расследование причин, которые привели к Иловайской трагедии в Донбассе в 2014 году. Об этом заявил новый главный военный прокурор Виктор Чумак в эфире программы Право на владу на телеканале 1+1.

По его словам, прокуратура предоставит Иловайской трагедии правовую квалификацию.

Читайте также: Потери в боях за Иловайск. Опубликованы новые цифры от Генштаба

"Иловайская трагедия и все, что происходило тогда в Иловайске, будет расследовано и будет расследовано очень тщательно. Политики могут сразу давать оценки, это измена или иное. У прокурора нет такого права, и поэтому квалификация того, что там произошло, будет, и она будет отвечать уголовному и уголовно-процессуальному законодательству", - сказал Чумак.

29 августа 2014-го оккупанты расстреляли выходящие по обещанному зеленому коридору колонны сил АТО. Погибли по меньшей мере 366 человек, было ранено 429, 300 бойцов попали в плен. Общие потери сил АТО под Иловайском могут достигать 420 человек.

11 сентября генпрокурор назначил Чумака главным военным прокурором .

Смотрите фильм: Іловайськ. Місто яке зупинило Путіна