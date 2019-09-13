Иловайск. Новый военный прокурор анонсировал расследование

Военная прокуратура проведет расследование причин, которые привели к Иловайской трагедии в Донбассе в 2014 году. Об этом заявил новый главный военный прокурор Виктор Чумак в эфире программы Право на владу на телеканале 1+1.
По его словам, прокуратура предоставит Иловайской трагедии правовую квалификацию.
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"Иловайская трагедия и все, что происходило тогда в Иловайске, будет расследовано и будет расследовано очень тщательно. Политики могут сразу давать оценки, это измена или иное. У прокурора нет такого права, и поэтому квалификация того, что там произошло, будет, и она будет отвечать уголовному и уголовно-процессуальному законодательству", - сказал Чумак.
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